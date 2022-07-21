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20 июля 22, 23:28
Выборы в Британии. Финалистами стали Лиз Трасс и Риши Сунак
Выборы в Британии.
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За пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании поборются Лиз Трасс и Риши Сунак – закончился пятый раунд

В Великобритании завершился пятый тур голосования за пост нового лидера Консервативной партии и соответственно премьер-министра страны, по итогам которого финалистами гонки стали министр иностранных дел Лиз Трасс и экс-канцлер Казначейства Риши Сунак, сообщает The Guardian.

Результаты голосования:

→ Риши Сунак – 137;
→ Лиз Трасс – 113;
→ Пенни Мордонт – 105.

Таким образом, Мордонт выбывает из гонки.

После того как число соискателей сократилось до двух, около 160 000 членов Консервативной партии проголосуют и выберут лидера. Ожидается, что его имя объявят 5 сентября.

7 июля Джонсон подал в отставку с поста лидера Консервативной партии из-за правительственного кризиса. Он останется премьером ориентировочно до осени. 

9 июля от погони за должностью лидера консерваторов отказался Бен Уоллес – министр обороны и один из самых ярых сторонников Украины на Западе. 

Поздно вечером 10 июля стало известно, что Трасс вступает в гонку за лидерство в партии консерваторов.
liga.net
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