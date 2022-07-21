Выборы в Британии. Финалистами стали Лиз Трасс и Риши Сунак

В Великобритании завершился пятый тур голосования за пост нового лидера Консервативной партии и соответственно премьер-министра страны, по итогам которого финалистами гонки стали министр иностранных дел Лиз Трасс и экс-канцлер Казначейства Риши Сунак, сообщает The Guardian.
Результаты голосования:
→ Риши Сунак – 137;
→ Лиз Трасс – 113;
→ Пенни Мордонт – 105.
Таким образом, Мордонт выбывает из гонки.
После того как число соискателей сократилось до двух, около 160 000 членов Консервативной партии проголосуют и выберут лидера. Ожидается, что его имя объявят 5 сентября.7 июля Джонсон подал в отставку с поста лидера Консервативной партии из-за правительственного кризиса. Он останется премьером ориентировочно до осени.