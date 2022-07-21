Зеленского не захотели видеть на саммите Меркосур

Торговый союз Меркосур отказался от общения с президентом Владимиром Зеленским по видеосвязи на саммите этой южноамериканской таможенной организации. Об этом заявил заместитель министра экономических отношений и интеграции Парагвая Рауль Кано, пишет местное госагентство IP.

Зеленский намеревался рассказать лидерам Меркосур о российско-украинской войне.

"Консенсуса о возможности такого общения не было, поэтому украинский коллега уже проинформирован, что в этих обстоятельствах нет условий для разговора в формате Меркосур с президентом Украины", – пояснил Кано.

Он напомнил, что Меркосур принимает решения на основе консенсуса.

СПРАВКА.