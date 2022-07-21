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21 июля 22, 13:23
Зеленского не захотели видеть на саммите Меркосур
Рауль Кано
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В Меркосур отказались от общения с президентом Владимиром Зеленским – говорят, "нет консенсуса" по этому вопросу.

Торговый союз Меркосур отказался от общения с президентом Владимиром Зеленским по видеосвязи на саммите этой южноамериканской таможенной организации. Об этом заявил заместитель министра экономических отношений и интеграции Парагвая Рауль Кано, пишет местное госагентство IP.

Зеленский намеревался рассказать лидерам Меркосур о российско-украинской войне.

"Консенсуса о возможности такого общения не было, поэтому украинский коллега уже проинформирован, что в этих обстоятельствах нет условий для разговора в формате Меркосур с президентом Украины", – пояснил Кано.

Он напомнил, что Меркосур принимает решения на основе консенсуса.

СПРАВКА. Mercosur (исп. Mercado Comun del Sur) – основанный в 1991 году общий рынок стран Южной Америки, экономико-политический союз Аргентины, Бразилии, Уругвая, Парагвая и Венесуэлы (членство приостановлено). В нем сосредоточено больше половины населения стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Второй после ЕС по размерам и потенциалу таможенный союз. Ассоциированные члены – Боливия, Чили, Колумбия, Эквадор, Перу, Гайана и Суринам. Мексика и Новая Зеландия – "наблюдатели". Вчера, 20 июля, Зеленский прокомментировал позицию Бразилии по войне: "Из-за нейтральности фашизм когда-то съел Европу".
liga.net
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