Зерновое соглашение в Стамбуле подпишут Кубраков и Шойгу

Министр инфраструктуры Александр Кубраков и министр обороны РФ Сергей Шойгу подпишут соглашение о разблокировании морского экспорта украинского зерна в Стамбуле. Об этом сообщают каналы CNN и TRT.

В ведомстве Кубракова подтвердили, что министр будет представлять Украину при подписании соглашения с Россией при посредничестве Турции и ООН.

Сделка должна обеспечить безопасную транспортировку критически важного экспорта зерна из украинских портов, которые были заблокированы Россией из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Также сообщается, что Шойгу уже прибыл в Стамбул, а подписание соглашения запланировано на 16:30.





Соглашение может быть подписано после согласования технических деталей, в том числе в части разминирования.





После этого США официально заявили, что в ответ не будут блокировать экспорт продуктов из России. Аналогичное решение должно быть принято на уровне ЕС.





По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, переговоры "достигли продвинутой стадии, но все может сорваться в любой момент".