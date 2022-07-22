Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
37.15
USD
36.57
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
22 июля 22, 14:33
Зерновое соглашение в Стамбуле подпишут Кубраков и Шойгу
Александр Кубраков
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Министр инфраструктуры Александр Кубраков и министр обороны РФ Сергей Шойгу подпишут соглашение о разблокировании морского экспорта украинского зерна

Министр инфраструктуры Александр Кубраков и министр обороны РФ Сергей Шойгу подпишут соглашение о разблокировании морского экспорта украинского зерна в Стамбуле. Об этом сообщают каналы CNN и TRT.

В ведомстве Кубракова подтвердили, что министр будет представлять Украину при подписании соглашения с Россией при посредничестве Турции и ООН. 

Сделка должна обеспечить безопасную транспортировку критически важного экспорта зерна из украинских портов, которые были заблокированы Россией из-за полномасштабного вторжения в Украину. 

Также сообщается, что Шойгу уже прибыл в Стамбул, а подписание соглашения запланировано на 16:30.

13 июля на переговорах в Стамбуле удалось предварительно договориться о разблокировании трех украинских портов для экспорта зерна. Суда, направляемые под погрузку, будут осматривать турецкие военные. 

Соглашение может быть подписано после согласования технических деталей, в том числе в части разминирования.

После этого США официально заявили, что в ответ не будут блокировать экспорт продуктов из России. Аналогичное решение должно быть принято на уровне ЕС. 

По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, переговоры "достигли продвинутой стадии, но все может сорваться в любой момент".
liga.net
Ещё по теме:
Трагедия в Болгарии. В ДТП почти полсотни погибших
Вашингтон ввел визовые санкции против Беларуси
Данилов об исчезновении Шойгу
Эрдоган открыл переговоры Украины и России в Стамбуле
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Турции подписано Соглашение о деблокаде украинских портов
noimageПрезидентом Индии стала Драупади Мурму
noimageКитай детально продумывать нападение на Тайвань
Лента новостей