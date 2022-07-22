Зерновое соглашение в Стамбуле подпишут Кубраков и Шойгу

Министр инфраструктуры Александр Кубраков и министр обороны РФ Сергей Шойгу подпишут соглашение о разблокировании морского экспорта украинского зерна в Стамбуле. Об этом сообщают каналы CNN и TRT.
В ведомстве Кубракова подтвердили, что министр будет представлять Украину при подписании соглашения с Россией при посредничестве Турции и ООН.
Сделка должна обеспечить безопасную транспортировку критически важного экспорта зерна из украинских портов, которые были заблокированы Россией из-за полномасштабного вторжения в Украину.
Также сообщается, что Шойгу уже прибыл в Стамбул, а подписание соглашения запланировано на 16:30.13 июля на переговорах в Стамбуле удалось предварительно договориться о разблокировании трех украинских портов для экспорта зерна. Суда, направляемые под погрузку, будут осматривать турецкие военные.