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23 июля 22, 09:16
США могут увеличить поставки оружия Украине — Пентагон
Российские оккупанты в Украине
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США и европейские союзники могут увеличить военную помощь Украине, чтобы помешать России аннексировать временно оккупированные территории

Об этом сообщил на закрытом брифинге высокопоставленный чиновник Пентагона, передает журналист Foreign Policy Джек Детч.

Представитель американского Минобороны сказал, что США "очень встревожены" планами России потенциально аннексировать оккупированные территории Украины. 

В Пентагоне заявили, что США и европейские союзники рассматривают возможность увеличения поставок оружия на Украину, чтобы помешать России аннексировать новые территории.

Также отмечается, что у администрации президента США Джо Байдена осталось $6 млрд на поставку оружия Украине. 

Пентагон заявляет, что Вооруженные Силы Украины на прошлой неделе освободили несколько населенных пунктов в Херсонской области, а россияне иногда бегут с позиций и отказываются воевать. 

В ГУР считают, что заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о "расширении географии" войны против Украины говорят о подготовке почвы для аннексии временно оккупированных территорий на юге Украины.

В Институте изучения войны (ISW) считают, что Россия, вероятно, также хочет аннексировать и Харьковскую область или по крайней мере ее часть.
liga.net
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