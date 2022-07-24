Китай ответил на предостережения о нападении на Тайвань

Официальный Пекин в ответ на заявления Минобороны Японии, что захватническая война России против Украины создает прецедент для потенциального вторжения Китая в Тайвань, заявил, что это Токио "все больше отклоняется от пути пацифизма". Об этом сказал на брифинге спикер МИД КНР Ван Вэньбин.

Дипломат отверг обвинения, назвав их "беспочвенными".

Он напомнил о "недавней истории зарубежной агрессии, развязанной японским милитаризмом", и что в новой японской Белой книге говорится о пересмотре оборонных документов к концу года, дальнейшем увеличении оборонного бюджета и развитии возможностей контрудара.

"Все это вызывает опасения, что Япония все больше отклоняется от пути пацифистской и исключительно оборонительной стратегии", – заявил китайский дипломат.

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Он призвал Японию "немедленно прекратить ошибочную практику произвольного раздувания угроз безопасности по соседству для оправдания наращивания своего военного присутствия", "глубоко осмыслить историю агрессии" и "оставаться приверженными пути мирного развития".

Вэньбин добавил, что Тайвань – это внутренние дела Китая.





21 июля в МИД Китая ответили на слова главы ЦРУ Бернса, что провальный опыт России не отвадил Пекин от возможного нападения на Тайвань.









В Китае настаивают, что обещания "резко противодействовать" визиту на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси – не просто дипломатической оборот речи, а прямое обещание ответных мер "за ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая".





Пелоси говорит, что военные США опасаются, что Китай может сбить самолет с ней над Тайванем, если она решится нанести визит на остров.