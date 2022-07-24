Берлин недоумевают по поводу фото Эрдогана с Путиным в Иране

Германский министр иностранных дел Анналена Бербок недоумевает по поводу фото турецкого президента Реджепа Эрдогана с российским лидером Владимиром Путиным и иранским президентом Ибрахимом Раиси, на котором последний держит обоих за руки. Свое мнение по этому поводу глава внешней дипломатии Германии озвучила Bild.

"То, что на этом фото президент Турции, мягко говоря, вызов", – заявила она о снимке из Тегерана.

19 июля Эрдоган и Путин приехали в столицу Ирана, где встретились с местным президентом Раиси.

Бербок напомнила, что Турция – страна-член НАТО, которая оказывает Украине "массированную военную поддержку" для противодействия российской оккупации.

"Вот почему эта фотография для меня более чем непонятна, особенно с точки зрения члена НАТО", – объяснила министр.

Глава МИД Германии добавила, что "нужно не только придерживаться международных правил, но и верить и отстаивать их", и потому так важно единство с "ценными партнерами".





19 июля аятолла Али Хаменеи на встрече с Путиным поддержал войну России против Украины. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Иран якобы "в ускоренном порядке готовится предоставить РФ до нескольких сотен БПЛА, включая ударные".





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