У Байдена обеспокоены безопасностью Зеленского

Об этом со ссылкой на выступление Салливана сообщил журналист Голоса Америки Джефф Селдин.
По словам Салливана, США обеспокоены безопасностью Зеленского, так как "это лидер воюющей страны, имеющий дело с противником, который безжалостен, жесток и способен практически на все".
"Часть нашей цели в Украине должна быть в состоянии продемонстрировать силу, стойкость, выносливость, осмотрительность, способности, которые окажут некоторое влияние на нашу способность сдерживать других в других местах", — сказал советник Байдена.Недавно россияне запустили примитивный фейк о президенте Владимире Зеленском, дорисовав наркотики на его столе.