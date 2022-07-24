Война в Украине, вероятно, продолжится в 2023 году — Fitch

Об этом сообщили в отчете рейтингового агентства Fitch.

Аналитики считают, что полномасштабная война в Украине продолжится и в следующем году, а перспективы любого политического урегулирования путем переговоров слабы.

Отмечается, что украинская власть, которая следует подавляющему мнению общества, не уступит какую-либо территорию, оккупированную Россией, а российский диктатор Владимир Путин продолжит пытаться подорвать суверенитет и независимость Украины.

"В то же время неясно, будет ли какая-либо из сторон иметь достаточное военное превосходство для достижения целей, что может привести к затяжному конфликту", — сообщается в отчете.

Резюмируя, агентство заявило, что российская тактика войны на истощение, которая предусматривает широкомасштабное разрушение инфраструктуры, приводит к огромным экономическим и человеческим потерям.





Буданов также заявлял, что переломный момент в войне с Россией наступит в августе, а к концу года масштабные боевые действия практически прекратятся.



