Израиль призвал своих граждан не ехать в Умань

Министерство иностранных дел Израиля призвало своих граждан не посещать Украину, в том числе Умань, а тем, кто сейчас находятся в стране, предлагается "немедленно покинуть" территорию. Сообщение опубликовано в Facebook посольства Израиля в Украине.

"В связи с войной и боевыми действиями между российскими и украинскими войсками Министерство иностранных дел призывает граждан Израиля избегать посещения территории Украины, включая город Умань и окрестности", – сказано в сообщении.

Граждан Израиля, которые сейчас находятся в Украине, призывают "немедленно покинуть границы страны".

В посольстве объяснили, что ситуация с безопасностью, угроза бомбардировок с воздуха или ракетных обстрелов, в том числе в центре и на западе страны, представляет собой реальную и непосредственную опасность для жизни.

Также в посольстве напомнили, что с 24 февраля в Украине введено военное положение, что предусматривает ограничение свободы передвижения, введение комендантского часа, соблюдение мер безопасности и охраны правопорядка, включая возможные проверки, аресты и депортацию.

Посольство Израиля в эти дни не имеет постоянного присутствия в Украине, поэтому не может оказывать консульские услуги своим гражданам.





14 июля посольство США в Киеве призвало граждан Соединенных Штатов не въезжать в Украину, а тех, кто находится сейчас в стране, – немедленно покинуть ее.

