Премьериада в Британии. Трасс и Сунак об Украине на дебатах

Глава МИД Британии Лиз Трасс и экс-канцлер Казначейства Риши Сунак упомянули Украину и Россию на дебатах в рамках гонки за пост лидера Консервативной партии. Оба политика отметили британские санкции против России и поддержку Украины оружием, сообщают британские СМИ.

Война в Украине

Как пишет The Guardian, оба кандидата гордились своим послужным списком в поддержке Украины, при этом они исключили активные действия Королевского флота Британии в Черном море.

В частности им задавали вопрос, будут ли они на посту премьера готовы направить в Украину войска, пишет The Independant.

Трасс повторила, что не готова, к тому, чтобы Лондон был напрямую вовлечен в конфликт. Она сказала, что Британия сделала все возможное для помощи Украине: первой из европейских стран отправила оружие, ввела самые жесткие санкции против России, а также помогает в вопросах морского страхования и вывоза зерна.

"Но Украина не является страной НАТО, и я думаю, что было бы неправильно напрямую размещать наши войска и наши ресурсы", – объяснила она.

Сунак не ответил прямо на вопрос, однако отметил, что при его каденции Британия "ввела один из самых сильных наборов экономических санкций, которые когда-либо видел мир", и поддержала Украину оружием.

Китай

Трасс заявила, что надо занять более жесткую по Китаю после действий КНР в Гонконге, уйгурском регионе Синьцзянь, "работы с Россией и фактически поддержки РФ в ужасной войне" против Украины. Она сказала, что нельзя совершать ту же ошибку, что и с Россией.

"Мы должны изучить ошибки, которые мы совершили, когда Европа стала зависимой от российской нефти и газа, мы не можем допустить, чтобы это произошло с Китаем", – сказала она.

Сунак назвал Китай угрозой национальной и экономической безопасности Британии. Он также заявил, что подал законопроект, который позволит защищаться "от таких стран, как Китай, которые пытаются проникнуть в наши компании и украсть наши технологии".

Победитель дебатов

Также претенденты на лидерство в Консервативной партии спорили по внутренним вопросам, в частности о налогах. По данным опроса Opinium, 47% избирателей-консерваторов считают, что Трасс выступила на дебатах лучше, 38% – поддержали Сунака.





Трасс и Сунак вышли в финал гонки за пост лидера консерваторов. Впереди – голосование 160 000 членов Консервативной партии, объявление имени нового лидера ожидается 5 сентября.

