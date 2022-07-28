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28 июля 22, 09:41
Россия передает режиму Асада системы ПВО С-300 и С-400
Башар Асад, Владимир Путин и Сергей Шойгу
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На фоне ухудшения отношений с Израилем Кремль передает Асаду С-300 и С-400

В Дамаске на совещании военного руководства Сирии, Ирана и России принято решение о передаче режиму Башара Асада российских систем ПВО С-300 и С-400. Об этом сообщает иранское информагентство Тасним. 

Ранее Сирия располагала только устаревшими системами С-200, более современные С-300 были ей формально переданы, но управлялись российскими экипажами. С-400 армии РФ развернуты для прикрытия российских военных баз в Тартусе и Латакии.

Израильские СМИ отмечают, что Сирия сможет применять новые ПВО против самолетов израильских ВВС, но при этом батареи С-300 и С-400 станут легитимными целями для ЦАХАЛа, который ранее воздерживался от ударов по ним согласно договоренностям с Россией.

Соглашение о передаче Сирии передовых ПВО российского производства принято на фоне охлаждения отношений России и Израиля.  

2 июля израильская армия нанесла ракетный удар по объекту группировки Хезболла в окрестностях сирийского города Аль-Хамидия – территории, "прикрытой" в том числе российскими С-400.
liga.net
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