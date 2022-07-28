Россия передает режиму Асада системы ПВО С-300 и С-400

В Дамаске на совещании военного руководства Сирии, Ирана и России принято решение о передаче режиму Башара Асада российских систем ПВО С-300 и С-400. Об этом сообщает иранское информагентство Тасним.

Ранее Сирия располагала только устаревшими системами С-200, более современные С-300 были ей формально переданы, но управлялись российскими экипажами. С-400 армии РФ развернуты для прикрытия российских военных баз в Тартусе и Латакии.

Израильские СМИ отмечают, что Сирия сможет применять новые ПВО против самолетов израильских ВВС, но при этом батареи С-300 и С-400 станут легитимными целями для ЦАХАЛа, который ранее воздерживался от ударов по ним согласно договоренностям с Россией.

Соглашение о передаче Сирии передовых ПВО российского производства принято на фоне охлаждения отношений России и Израиля.