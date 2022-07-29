США отреагировали на видео с кастрацией украинского пленного

Старший советник Хельсинской комиссии при Конгрессе США Пол Массаро призвал дать Украине дальнобойные ракеты ATACMS и современные танки на фоне появления видео с кастрацией россиянами украинского пленного. Об этом он написал в Twitter.

Вчера в сети появились кадры, на которых один из российских военных отрезает тестикулы связанному украинскому военнопленному. Оно стало вирусным в соцсетях, в частности на популярной в США платформе Reddit, где Россию в комментариях уже сравнивают с террористами ИГИЛ.

"Отвратительное зло, творимое российскими оккупантами. Больше никаких задержек. Помогите Украине покончить с этим. Варварство и разврат российских захватчиков вызывают отвращение. Кастрация, убийства, изнасилования, убийства детей, сравнивание городов с землей. Беспредельное зло. ATACMS для Украины. И современные боевые танки. Дайте им все. Все, что им нужно, чтобы покончить с этим преступлением против человечества", – написал Массаро.

Он назвал военные преступления РФ "оскорблением для всего человечества" и добавил: покончить с российским злом можно лишь победой Украины.

На жестокое видео с кастрацией пленного начали реагировать в соцсетях и украинские военные:





28 июля Сенат США единогласно призвал Госдеп признать Россию спонсором терроризма.

