В Гагаузии сильны прокремлевские группы – Санду

В Гагаузии есть группы, которые пытаются дестабилизировать ситуацию в Молдове и работают на Россию. Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду в интервью румынскому HotNews.ro.

Санду сказала, что "есть определенные группы в Гагаузии, которые, как мы считаем, работают на иностранные интересы, чтобы дестабилизировать ситуацию".

"Мы слышали в Гагаузии заявления, направленные против Молдовы. Мы считаем, что эти люди работают на Россию и у них там есть определенная задача. Но в целом мы не думаем, что есть большой риск, и надеемся, что нам удастся сохранить ситуацию стабильной", – сказала Санду.

Она добавила, что ведомства Молдовы стараются держать ситуацию под контролем и принимать меры, когда это необходимо.

В целом, по мнению президента, пока нет по-настоящему серьезной угрозы для Молдовы ни в Гагаузии, ни в Приднестровье, но "это не значит, что ситуация не может измениться через месяц или два".

"Мы внимательно следим за происходящим, общаемся с местным режимом, чтобы убедиться, что там не предпринимают ничего, что может поставить под угрозу здоровье и безопасность людей", – сказала Санду.

В марте 2014 года парламент Гагаузии, автономной республики в составе Республики Молдова, принял решение о формировании т.н. "народной гвардии", которая может стать прообразом армии республики.





29 июля Санду после встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом заявила, что Кишинев планирует покупать газ в Румынии и рассчитывает на поставки как можно быстрее.





Она также сказала, что если Россия попытается напасть на Молдову, то Кишинев обратится за помощью.