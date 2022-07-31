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30 июля 22, 17:39
Посольство РФ в Британии:бойцы Азова "заслуживают повешения"
Посольство РФ в Британии
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Посольство России в Великобритании выпустило заявление о том, что пленные бойцы полка "Азов" заслуживают смертной казни

Посольство России в Великобритании выпустило заявление о том, что пленные бойцы полка "Азов" заслуживают смертной казни и "унизительной смерти". Об этом ведомство написало в Twitter.

Российские дипломаты заявили, что бойцы Азова "заслуживают расстрела, но смерти не через расстрел, а через повешение".

Представители страны-агрессора написали, что защитники Мариуполя "заслуживают унизительной смерти", так как они "не настоящие солдаты". 

На заявление российского посольства в Британии отреагировал глава Офиса президента Андрей Ермак, который заявил, что Россия является страной-террористом. 

"В XXI веке рассказывать на дипломатическом уровне о том, что люди заслуживают казни из-за повешения просто так — могут только дикари и террористы. РФ — государство-спонсор терроризма. Какие еще нужные доказательства?", — заявил Ермак. 

СПРАВКА. Женевская конвенция запрещает использование оружия и веществ, причиняющих излишние страдания, а также убийство военнопленных.  

Российские оккупанты обстреляли колонию с украинскими военнопленными в Еленовке на временно оккупированной территории Донецкой области. 

В Генштабе заявили, что оккупанты намеренно обстреляли колонию, чтобы обвинить Украину в "военных преступлениях", а также скрыть факты пыток и расстрелов украинских бойцов, которые совершались по приказу российского командования и террористов ЛДНР.  

Первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий объявил охоту на каждого оккупанта, причастного к убийству украинских пленных в Еленовке. В патронатной службе "Азова" заявили, что после обстрела российские пропагандисты начали психологическую спецоперацию против полка и украинского общества.
liga.net
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