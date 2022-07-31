Посольство РФ в Британии:бойцы Азова "заслуживают повешения"

Посольство России в Великобритании выпустило заявление о том, что пленные бойцы полка "Азов" заслуживают смертной казни и "унизительной смерти". Об этом ведомство написало в Twitter.

Российские дипломаты заявили, что бойцы Азова "заслуживают расстрела, но смерти не через расстрел, а через повешение".

Представители страны-агрессора написали, что защитники Мариуполя "заслуживают унизительной смерти", так как они "не настоящие солдаты".

На заявление российского посольства в Британии отреагировал глава Офиса президента Андрей Ермак, который заявил, что Россия является страной-террористом.

"В XXI веке рассказывать на дипломатическом уровне о том, что люди заслуживают казни из-за повешения просто так — могут только дикари и террористы. РФ — государство-спонсор терроризма. Какие еще нужные доказательства?", — заявил Ермак.

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