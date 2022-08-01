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31 июля 22, 13:25
Пелоси опубликовала релиз о турне в Азию
Пелоси
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Пелоси не указала визит Тайвань в программе турне по Азии.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси не планирует посещать Тайвань в рамках турне по Азии. Об этом говорится в сообщении на ее сайте.

Отмечается, что она возглавит делегацию конгресса, которая посетит страны Индо-Тихоокеанского региона – Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию – где проведет встречи на высоком уровне.

В сообщении не упоминается Тайвань. Как сообщало ранее FT, Китай в частном порядке предупреждал США, что будет считать визит Пелоси на остров формой признания независимости Тайваня и пригрозил Вашингтону "военным ответом". Также КНР объявила учения со стрельбами возле острова из-за сообщений о потенциальном визите конгрессменов.

Пелоси же прокомментировала и вчерашний полет с конгрессменами на Гавайи, за которым следили тысячи людей на трекинговых сервисах.

По ее словам, борт останавливался там для дозаправки. В это время конгрессмены посетили брифинг Индо-Тихоокеанского командования Вооруженных сил США, Перл-Харбор и мемориал над корпусом потопленного во время Второй мировой войны линкора "Аризона".

СПРАВКА. Китайская Республика (Тайвань) – признанное 17 странами государство, Украина де-юре считает его частью КНР. До поражения от коммунистического режима Мао Цзэдуна в гражданской войне контролировало всю территорию Китая. С 1949 года контролирует только Тайвань и несколько небольших островов. КНР считает Тайвань своей провинцией и заявляет о стремлении к "мирному воссоединению". Тайвань заявляет, что готов оказать вооруженное сопротивление в случае вторжения. 

Президент США Джо Байден в мае заявил, что Вашингтон задействует армию, если Китай попытается захватить Тайвань силой. "Мы поддерживаем политику "одного Китая", но это не значит, что у Китая есть, извините меня, юрисдикция, чтобы применить силу, чтобы захватить Тайвань", – объяснил он позицию Вашингтона.

21 июля глава ЦРУ Уильям Бернс заявил, что Китай все же вторгнется в Тайвань, и опыт России в Украине его не отвадит. В МИД КНР ответили, что ситуация в парах Украина–РФ и Тайвань–КНР "принципиально разная", поэтому нельзя проводить параллели. 
liga.net
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