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1 августа 22, 00:29
Премьер Косово: Беспорядки спланированы Сербией
Косово
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Альбин Курти обнародовал официальную позицию на события в Северном Косово

Премьер-министр Косово Альбин Курти заявил, что ближайшие дни в стране будут сложными. По его словам, обострение ситуации в Косово связано с "сербским шовинизмом", а главными виновниками беспорядков в регионе являются президент Сербии Александар Вучич и Петар Петкович, директор Канцелярии по делам Косово и Метиохии при сербском правительстве.

Курти сообщил, что перекрытие дорог на севере Косово устроили сербские незаконные структуры.

"Им предшествовали заявления, встречи и собрания в Белграде и [городе] Рашке. Эти агрессивные действия, которые происходят сегодня, были спланированы и поощрялись там. Ответственность за беспорядки несут Вучич и Петкович", – заявил премьер Косово.

Он подчеркнул, что "демократическое и прогрессивное" правительство Косово "любит, уважает и обеспечивает соблюдение закона и конституционности, мира и безопасности" для всех граждан Косово.

"Правоохранительные органы и органы безопасности собирают информацию, следят за ситуацией и будут действовать на защиту закона и граждан, нашего суверенитета и территориальной целостности. Следующие часы, дни и недели могут быть сложными и проблематичными", – добавил он.

Курти сказал, что Косово в очередной раз столкнулось с давно известным сербским национал-шовинизмом.

СПРАВКА. Косово вышло из состава Сербии и объявило о собственной независимости в 2008 году. Сербия до сих пор не признает независимость республики. Косово признали 116 стран, среди которых США и большинство стран ЕС. 

Среди отказавшихся признавать независимость республики есть Украина и некоторые члены ЕС: Испания, Греция, Кипр, Румыния и Словакия. Косово поддерживает санкции Запада против России.Сербия имеет дружеские отношения с Москвой. 

Военные двух стран регулярно проводят совместные учения. К тому же в 2019 году министр обороны Сербии заявил, что страна может отказаться от членства в ЕС ради России. 

1 августа Косово собиралось ввести временные разрешения на пребывание сербских граждан и начать переводить автомобили на косовские номера. 
В Сербии расценили это как притеснение и обвинили власти Косово в попытке начать силовую акцию против сербского населения.

31 июля на севере Косово, где проживают в основном сербы, начались беспорядки со стрельбой в сторону полиции. 
liga.net
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