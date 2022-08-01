Обострение в Косово: сербы начали блокировать дороги

На севере Косово, у пограничного перехода Яринье, перекрыли грузовиками основную дорогу, который связывает его с Сербией. Как сообщает Радио Свобода, дороги в Приштину, столицу Косово, перекрыты еще в нескольких местах, в том числе неподалеку от Митровицы – крупнейшего населенного пункта, расположенного на севере Косово.

Спикер полиции Косово на севере Бесим Хоти сообщил, что блокирования связаны с ложными слухами о том, что спецподразделения начнут блокировать города.

Перекрытия дорог начались за день до того, как в частично признанном Косово перестанут признавать сербские документы и будут введены временные. Это ответный шаг на действия Сербии, которая так же не признает документы, выданные Косово.

Временные разрешения на пребывание в Косово будут выдаваться на всех пунктах пропуска через границу и будут действовать в течение 90 дней – так же как и разрешения, выдаваемые Сербией гражданам Косово.





Косово признали 116 стран, среди которых США и большинство стран ЕС. Среди отказавшихся признавать независимость республики есть Украина и некоторые члены ЕС: Испания, Греция, Кипр, Румыния и Словакия. Косово поддерживает санкции Запада против России. Сербия имеет дружеские отношения с Москвой.





Военные двух стран регулярно проводят совместные учения. К тому же в 2019 году министр обороны Сербии заявил, что страна может отказаться от членства в ЕС ради России. Обострение в Косово сопровождается сиренами у границы с Сербией. На видео, которые распространяют в соцсетях, даже слышны звуки стрельбы.



