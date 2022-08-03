Пелоси все же прилетела в Тайвань: что дальше

Минобороны Тайваня заранее повысило уровень боевой готовности, ожидая эскалации, а Китай поднял в воздух военную авиацию. На глазах практически всего мира самолет со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси на борту вечером 2 августа приземлился на острове Тайвань, несмотря на открытые и скрытые угрозы КНР.

Война не началась. А Россия и Китай получили четкий сигнал, который касается, в том числе, и Украины: короткий разбор LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Вечером 2 августа самолет спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси приземлился на Тайване. Это первый с 1997 года подобный визит на остров. Пелоси в аэропорту назвала свой прилет "историческим событием": главное из ее заявления.

Накануне приземления Пелоси телевидение Тайваня сообщило о введении на острове второго уровня тревоги. Авиация Тайваня взяла самолет с Пелоси под сопровождение. США и Китай также подняли в воздух военную авиацию и направили ее в сторону Тайваня. Борт с Пелоси сопровождали американские истребители и авианосцы.

Посадка самолета, несмотря на угрозы КНР, прошла спокойно.

Прибытие Пелоси в Тайбэй транслировалось по основным телеканалам. Это ее последняя остановка в многодневной поездке по Азии.

Визит одобрен коллегами Пелоси, пишет The Hill. В заявлении, опубликованном сразу после ее приземления, группа из 26 сенаторов Республиканской партии, включая лидера меньшинства Митча Макконнелла, заявила, что поддерживает эту поездку.

Хуан Чао-юань, 53-летний владелец бизнеса, заранее пришел к аэропорту. "Я очень взволнован этим визитом, – говорит он The New York Times. – Это пример, который показывает, что США не нужно вести переговоры с КПК (Коммунистической партией Китая. – Ред.). Они могут приехать сюда, если хотят... Это демонстрирует независимость Тайваня".

"Я очень рад, что спикер Пелоси приехала, чтобы выразить свою поддержку", – цитирует The Washington Post еще одного встречающего, 72-летнего Лю Юэ-ся, который держал плакат с надписью: "Спикер Пелоси, добро пожаловать в Республику Тайвань". Лю десятилетиями выступал за формальную независимость Тайваня от Китая: "Мы не имеем ничего общего с Китаем. Мы не хотим объединяться с ними".

Пелоси планирует встретиться с президентом Тайваня Цай Инвэнь 3 августа, посетить законодательное собрание и банкет в Тайбэе.

Китай выразил протест против этого визита и призвал США "не идти дальше по опасному пути", нарушая принцип одного Китая: это "серьезно подрывает мир и стабильность в Тайваньском проливе и посылает сепаратистским силам совершенно неверный сигнал о независимости Тайваня". В заявлении говорится, что "такие действия США подобны игре с огнем", а "те, кто играют с огнем, погибают от огня".

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Китай еще на прошлой неделе отрыто пригрозил, что США "играют с огнем, если позволят визиту спикера состояться". Этому предшествовали 2,5-часовые телефонные переговоры Президента США Джо Байдена и китайского лидера Си Цзиньпина.

10 июня Министр обороны Китая Вэй Фэнхэ во время встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином предупреждал, что Пекин "без колебаний начнет войну", если Тайвань провозгласит независимость.

В США утверждают, что отправили своего спикера, чтобы продемонстрировать солидарность с Тайванем.

"Мы должны иметь в виду, что Пекин не хочет, чтобы вспыхнул военный конфликт с США. Поэтому... воздержится от ответа, который может привести к... военной эскалации", – цитирует The Washington Post Аманду Сяо, старшего аналитика по Китаю в Международной кризисной группе.

СПРАВКА.

"США тоже поддерживают принцип одного Китая", – объясняет руководитель секции Азиатско-Тихоокеанского региона New Geopolitics Research Network Юрий Пойта. Но США уточняют: объединение возможно только мирным путем и не в одностороннем порядке.

Байден в мае заявил, что Вашингтон задействует армию, если Китай попытается захватить Тайвань силой. Поэтому сегодня во время приземления самолета с Пелоси ситуация была накалена до предела.

Китай в последние годы интенсивно развивал свои вооруженные силы, особенно те компоненты, которые предназначены для военных операций именно на тайваньском направлении, говорит Пойта: это ВВС, ВМС, включая десант. Но решил не переходить "красные линии".

"Китай, несмотря на угрожающую риторику, не пошел на военную эскалацию, не применил оружие, а лишь продемонстрировал готовность к его применению", – считает Пойта. Хотя визит Пелоси явно интерпретируется КНР как нарушение принципа "одного Китая".

ЧТО ДАЛЬШЕ. "В ближайшее время мы будем наблюдать демонстрацию Китаем военного присутствия. Он будет проводить военные учения, в том числе с применением баллистических ракет. Но стороны работают над тем, чтобы реальный военный конфликт не произошел", – говорит Пойта.

Китай уже объявил о новых учениях с боевыми стрельбами в Восточно-Китайском море: с 6:30 до 18:30 каждый день до пятницы, 5 августа.

"США показали зубы – причем дважды за последние дни", – пишет в Facebook экс-министр внутренних дел Украины Павел Климкин. В первый раз – когда уничтожили в Афганистане лидера Аль-Каиды Аль-Завахири (подробности спецоперации читайте здесь). Во второй – организовав визит Нэнси Пелоси на Тайвань.

И это важно для Украины.

В Украине многие боятся, что повышение ставок американцами отвлечет их от войны c Россией, пишет экс-министр: "Зря, все с точностью до наоборот. Кремлевский режим не понимает никакой цивилизованной дипломатии, только силу. Зубы, которые США показали Китаю и террористам, сразу увидели в Кремле. Сигнал очень простой: мы никого в этом мире не боимся и достанем всех, кто нам угрожает. Просто и максимально доступно. Для всех, в первую очередь для Кремля".

Для Украины это означает очень много, считает и Пойта. США подтвердили, что их внешняя политика строится на альянсах. Тайвань – один из таких альянсов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"Поддержка США Тайваня – это демонстрация США готовности к оборонной и военной поддержке союзников. В том числе в военном противостоянии с КНР. В том числе, в случае, если руководство Китая примет решение о силовом захвате острова", – считает он.

Если бы США уступили в этом кризисе, – это показало бы, что США не готовы к реальной поддержке партнеров, и вызвало еще более агрессивную реакцию КНР, задача которого, – вытеснение США из Азиатско-Тихоокеанского региона: "И это дало бы, в том числе, сигнал России, что США теряют политический и дипломатический вес".

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