Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
37.39
USD
36.57
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
2 августа 22, 23:46
Некоторые страны ЕС блокируют получение Украиной €8 млрд
Игорь Жовква
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Германия и другие страны ЕС, в частности Германия, блокируют рассмотрение вопроса о получении Украиной €8 млрд макрофинансовой помощи

Замглавы Офиса президента Игорь Жовква заявил, что некоторые страны ЕС, в частности Германия, блокируют рассмотрение вопроса о получении Украиной €8 млрд макрофинансовой помощи. Об этом он сказал сегодня на брифинге.

Жовква назвал позитивной новостью то, что Украина получила €1 млрд из €9 млрд макрофинансовой помощи, принятой лидерами стран-членов Евросоюза.

"Ожидаем получения еще €8 млрд. К сожалению, определенные страны Евросоюза, в частности Германия, пока блокируют рассмотрение этого вопроса", – сказал замглавы ОП, добавив, что президент Украины ведет активные переговоры со своими партнерами.

18 мая Европейская комиссия анонсировала выделение 9 млрд евро на макрофинансовую поддержку Украины в 2022 году.   

12 июля министры финансов Европейского Союза согласовали выделение Украине первого миллиарда евро в рамках новой программы макрофинансовой помощи.  
liga.net
Ещё по теме:
Зеленский и Штайнмайер уладили недоразумения
Боюсь, канцлер не хочет победы Украины – депутат бундестага
Германия о поставках тяжелого оружия: "Гепарды" скоро будут
Арестович о том, почему Германия не дает тяжелое оружие
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Нэнси Пелоси. Кто эта женщина, бросившая вызов Китаю?
noimageПелоси все же прилетела в Тайвань: что дальше
Лента новостей