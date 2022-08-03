Некоторые страны ЕС блокируют получение Украиной €8 млрд

Замглавы Офиса президента Игорь Жовква заявил, что некоторые страны ЕС, в частности Германия, блокируют рассмотрение вопроса о получении Украиной €8 млрд макрофинансовой помощи. Об этом он сказал сегодня на брифинге.

Жовква назвал позитивной новостью то, что Украина получила €1 млрд из €9 млрд макрофинансовой помощи, принятой лидерами стран-членов Евросоюза.

"Ожидаем получения еще €8 млрд. К сожалению, определенные страны Евросоюза, в частности Германия, пока блокируют рассмотрение этого вопроса", – сказал замглавы ОП, добавив, что президент Украины ведет активные переговоры со своими партнерами.





12 июля министры финансов Европейского Союза согласовали выделение Украине первого миллиарда евро в рамках новой программы макрофинансовой помощи.