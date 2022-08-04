G7: Визит Пелоси на Тайвань – не повод для агрессии

Министры иностранных дел стран Большой семерки выпустили совместное заявление по обострению ситуации вокруг Тайваня, в котором указали, что визит Нэнси Пелоси в Тайбэй, – не повод для агрессии.
Заявление сделано от имени Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, Соединенных Штатов и Верховного представителя Европейского союза.
"Мы подтверждаем нашу общую приверженность поддержанию основанного на правилах международного порядка, мира и стабильность в Тайваньском проливе и за его пределами", – сказано в документе.
Страны G7 отмечают, что обеспокоены "угрожающими действиями Китайской Народной Республики, особенно учениями с боевыми стрельбами и мерами экономического давления, которые могут привести к ненужной эскалации".
Они считают, что нет никаких оснований "использовать визит как предлог для агрессивных военных действий", так как "для законодателей наших стран поездки за границу – это нормально и привычно".
Главы МИД G7 призывают Китай не пытаться силой изменить сложившуюся ситуацию, а урегулировать разногласия мирным путем. Они настаивают, что "в политике Китая и фундаментальных позициях членов G7 по Тайваню нет никаких изменений".
СПРАВКА. Китайская Республика (Тайвань) – признанное 17 странами государство, Украина де-юре считает его частью КНР. До поражения от коммунистического режима Мао Цзэдуна в гражданской войне контролировало всю территорию Китая. С 1949 года контролирует только Тайвань и несколько небольших островов. КНР считает Тайвань своей провинцией и заявляет о стремлении к "мирному воссоединению". Тайвань заявляет, что готов оказать вооруженное сопротивление в случае вторжения.
Президент США Джо Байден в мае заявил, что Вашингтон задействует армию, если Китай попытается захватить Тайвань силой. "Мы поддерживаем политику "одного Китая", но это не значит, что у Китая есть, извините меня, юрисдикция, чтобы применить силу для захвата Тайваня", – объяснил он позицию Вашингтона.2 августа 2022 года борт Нэнси Пелоси, за которым на трекере гражданских самолетов следили около 800 000 человек, на фоне апокалиптических прогнозов ("Китай собьет борт, начнется Третья мировая война") приземлился в Тайбэе.