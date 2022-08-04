ООН создает группу для изучения убийства пленных в Еленовке

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что ООН создает группу для изучения взрыва в следственном изоляторе в Еленовке, в результате которого погибли около 50 украинских военнопленных, десятки получили ранения. Об этом Гутерриш сказал на пресс-конференции 3 августа, сообщает CNN.
По его словам, Украина и Россия должны определить полномочия комиссии до того, как она начнет работать.
Гутерриш сказал, что группа не будет заниматься уголовным расследованием, добавив, что ООН ищет "независимых членов команды".В лагере военнопленных в Еленовке произошел взрыв, в результате которого, по данным Офиса генпрокурора, погибли около 40 украинских бойцов, еще 130 ранены.