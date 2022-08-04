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3 августа 22, 22:32
ООН создает группу для изучения убийства пленных в Еленовке
Антониу Гутерриш
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что ООН создает группу для изучения взрыва в следственном изоляторе в Еленовке

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что ООН создает группу для изучения взрыва в следственном изоляторе в Еленовке, в результате которого погибли около 50 украинских военнопленных, десятки получили ранения. Об этом Гутерриш сказал на пресс-конференции 3 августа, сообщает CNN.

По его словам, Украина и Россия должны определить полномочия комиссии до того, как она начнет работать.

Гутерриш сказал, что группа не будет заниматься уголовным расследованием, добавив, что ООН ищет "независимых членов команды".

В лагере военнопленных в Еленовке произошел взрыв, в результате которого, по данным Офиса генпрокурора, погибли около 40 украинских бойцов, еще 130 ранены. 

Россияне обвинили Украину в обстреле колонии. 

Украина заявляет, что не била по Еленовке, а взрыв – дело рук самих оккупантов. По данным СБУ, россияне могли устроить теракт путем подрыва взрывчатки, заложенной в помещении колонии. 

В ГУР Минобороны сообщили, что массовое убийство украинских военнопленных устроили наемники ЧВК Вагнера по личной команде российского олигарха Евгения Пригожина. 

31 июля в Международном комитете Красного Креста заявили, что пока не получили разрешения посетить Еленовку. 
liga.net
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