ООН создает группу для изучения убийства пленных в Еленовке

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что ООН создает группу для изучения взрыва в следственном изоляторе в Еленовке, в результате которого погибли около 50 украинских военнопленных, десятки получили ранения. Об этом Гутерриш сказал на пресс-конференции 3 августа, сообщает CNN.

По его словам, Украина и Россия должны определить полномочия комиссии до того, как она начнет работать.

Гутерриш сказал, что группа не будет заниматься уголовным расследованием, добавив, что ООН ищет "независимых членов команды".





Россияне обвинили Украину в обстреле колонии.





Украина заявляет, что не била по Еленовке, а взрыв – дело рук самих оккупантов. По данным СБУ, россияне могли устроить теракт путем подрыва взрывчатки, заложенной в помещении колонии.





В ГУР Минобороны сообщили, что массовое убийство украинских военнопленных устроили наемники ЧВК Вагнера по личной команде российского олигарха Евгения Пригожина.





31 июля в Международном комитете Красного Креста заявили, что пока не получили разрешения посетить Еленовку.