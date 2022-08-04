Ливан отпустил Laodicea с грузом украденной в Украине муки

Вечером 3 августа суд в Ливане аннулировал прежние решения, запрещавшие балкеру Laodicea покидать порт Триполи и производить выгрузку. Об этом посол Украины в Ливане Игорь Осташ сообщил Крым.Реалии.
Осташ сказал, что это решение "стало неожиданным для украинских дипломатов".
"Мы практически поймали их за руку, но, к сожалению, решение суда сегодня под вечер нас очень удивило", – сказал посол.
Суд аннулировал все предыдущие решения и разрешил кораблю отплыть в Сирию.
"Это означает, что они просто убегают. Позорно убегают из Ливана", – сказал Осташ.
За несколько часов перед этим посол опубликовал в Facebook доказательства этого, что балкер Laodicea загружен мукой из временно оккупированного Россией Бердянска.
"Мы получили безоговорочное свидетельство, что мука, которую везла Laodicea, была не из России, а из оккупированного Крыма", – сообщил посол.
В подтверждение он опубликовал две фотографии – с маркировкой мешков, на которых производителем продукции прямо указан элеватор в Красногвардейском во временно оккупированном Крыму, и с трекингом перевозки пшеницы из оккупированного Бердянска именно в Красногвардейское.
28 июля посольство Украины в Ливане сообщило, что в порт ливанского Триполи прибыло судно под флагом Сирии, загруженное украинским ячменем с оккупированной территории.