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3 августа 22, 23:19
Ливан отпустил Laodicea с грузом украденной в Украине муки
Laodicea
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Суд Ливана внезапно разрешил сирийскому балкеру Laodicea вместе с грузом украденной в Украине муки покинуть порт

Вечером 3 августа суд в Ливане аннулировал прежние решения, запрещавшие балкеру  Laodicea покидать порт Триполи и производить выгрузку. Об этом посол Украины в Ливане Игорь Осташ сообщил Крым.Реалии.

Осташ сказал, что это решение "стало неожиданным для украинских дипломатов".

"Мы практически поймали их за руку, но, к сожалению, решение суда сегодня под вечер нас очень удивило", – сказал посол.

Суд аннулировал все предыдущие решения и разрешил кораблю отплыть в Сирию.

"Это означает, что они просто убегают. Позорно убегают из Ливана", – сказал Осташ.

За несколько часов перед этим посол опубликовал в Facebook доказательства этого, что балкер Laodicea загружен мукой из временно оккупированного Россией Бердянска.

"Мы получили безоговорочное свидетельство, что мука, которую везла Laodicea, была не из России, а из оккупированного Крыма", – сообщил посол.

В подтверждение он опубликовал две фотографии – с маркировкой мешков, на которых производителем продукции прямо указан элеватор в Красногвардейском во временно оккупированном Крыму, и с трекингом перевозки пшеницы из оккупированного Бердянска именно в Красногвардейское.

28 июля посольство Украины в Ливане сообщило, что в порт ливанского Триполи прибыло судно под флагом Сирии, загруженное украинским ячменем с оккупированной территории. 

30 июля прокуратура Ливана задержала на 72 часа судно Laodicea, а на следующий день арестовала его. 

Сегодня посольство Украины в Бейруте сообщило, что получило доказательства незаконности груза Laodicea, но не сообщала подробности.   
liga.net
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