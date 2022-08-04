Обострение в Нагорном Карабахе. Есть погибшие и раненые

В Нагорном Карабахе произошла перестрелка между армянскими и азербайджанскими военными, в результате которой есть погибшие и раненые с обеих сторон. О столкновении сообщили в Минобороны Азербайджана. Свое заявление о конфликте опубликовало и так называемое минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики, сообщает Радио Свобода.

В азербайджанском ведомстве сообщили, что утром позиции азербайджанской армии в направлении Лачинского района подверглись интенсивному обстрелу. В результате погиб военнослужащий срочной службы.

"Подразделениями Азербайджанской Армии были приняты соответствующие меры", — говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

В Нагорном Карабахе заявили, что азербайджанские военные открыли огонь в направлении их позиций с применением гранатометов и БПЛА. В результате семь карабахских военных получили ранения.

"Армия обороны" Нагорного Карабаха также сообщает, что вместе с российской военной группировкой "принимаются меры по стабилизации ситуации".

Кавказский узел со ссылкой на "минобороны" Нагорного Карабаха сообщает о гибели одного из военных.

Министерство иностранных дел Азербайджана обвинило Ереван в нарушении положений трехстороннего заявления, подчеркнув, что "вся ответственность за инцидент, произошедший на территории Азербайджана, лежит на политическом и военном руководстве Армении, которое до сих пор не вывело незаконные вооруженные формирования с территорий соседнего государства".





19 июля секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что подразделения регулярной армии Армении выйдут из Нагорного Карабаха в сентябре.