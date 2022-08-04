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3 августа 22, 23:28
Обострение в Нагорном Карабахе. Есть погибшие и раненые
Карабах
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В Нагорном Карабахе произошла перестрелка между армянскими и азербайджанскими военными, в результате которой есть погибшие и раненые с обеих сторон

В Нагорном Карабахе произошла перестрелка между армянскими и азербайджанскими военными, в результате которой есть погибшие и раненые с обеих сторон. О столкновении сообщили в Минобороны Азербайджана. Свое заявление о конфликте опубликовало и так называемое минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики, сообщает Радио Свобода.

В азербайджанском ведомстве сообщили, что утром позиции азербайджанской армии в направлении Лачинского района подверглись интенсивному обстрелу. В результате погиб военнослужащий срочной службы.

"Подразделениями Азербайджанской Армии были приняты соответствующие меры", — говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

В Нагорном Карабахе заявили, что азербайджанские военные открыли огонь в направлении их позиций с применением гранатометов и БПЛА. В результате семь карабахских военных получили ранения.

"Армия обороны" Нагорного Карабаха также сообщает, что вместе с российской военной группировкой "принимаются меры по стабилизации ситуации".

Кавказский узел со ссылкой на "минобороны"  Нагорного Карабаха сообщает о гибели одного из военных.

Министерство иностранных дел Азербайджана обвинило Ереван в нарушении положений трехстороннего заявления, подчеркнув, что "вся ответственность за инцидент, произошедший на территории Азербайджана, лежит на политическом и военном руководстве Армении, которое до сих пор не вывело незаконные вооруженные формирования с территорий соседнего государства".

15 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что представители Минобороны РФ обещали обеспечить вывод армянских военных из Карабаха до июня, но эта договоренность до сих пор не выполнена. 

19 июля секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что подразделения регулярной армии Армении выйдут из Нагорного Карабаха в сентябре.
liga.net
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