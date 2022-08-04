Россия пугает Запад возможностью ядерной аварии – ISW

Кремль пытается сыграть на опасениях относительно возможности крупной ядерной аварии на Запорожской АЭС, чтобы ослабить волю Запада к поддержке Украины. Об этом пишет Институт исследования войны (ISW).

Эксперты ISW полагают, что россияне намерено провоцируют ВСУ обстреливать временно оккупированную Запорожскую ​АЭС в Энергодаре и даже сами имитируют такие обстрелы, чтобы увеличить угрозу ядерной катастрофы и подорвать устойчивость поддержки Украины со стороны стран Запада.

ISW отмечает заявление высокопоставленного коллаборанта Евгения Балицкого, который пригласил делегацию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, чтобы "показать, как ее сегодня охраняют российские военные, и как Украина, которая получает оружие с Запада, использует это оружие, в том числе беспилотники, чтобы атаковать атомную станцию".

При этом, пишет ISW, дислоцированные вокруг АЭС российские силы в последние недели обстреливали украинские позиции в Никополе и других местах. Это ставит Украину перед выбором – открыть ответный огонь, рискуя международным осуждением и ядерным инцидентом (на что, считает ISW, ВСУ вряд ли пойдут), или оставить армии РФ возможность безнаказанно продолжать обстрелы из "безопасной зоны".

Россияне также сами обстреливают временно оккупированные ими территории, чтобы создать впечатление атак ВСУ, считают в ISW. Эксперты указывают на сообщение мэра Энергодара Дмитрия Орлова, что армия РФ обстреляла Энергодар ракетами из соседних сел, чтобы ложно обвинить ВСУ и создать угрозу для АЭС.

ISW также напоминает, что в конце июля оккупанты ввели тяжелую военную технику на территорию АЭС.

2 августа госсекретарь США Энтони Блинкен во время выступления в ООН на конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия заявил, что Россия использует Запорожскую АЭС как "живой щит".

3 августа генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что на Запорожской АЭС были нарушены все меры ядерной безопасности, поскольку станция находится в зоне активных боевых действий и подверглась обстрелу в начале полномасштабного российского вторжения в Украину.