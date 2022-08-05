Генсек НАТО обратился к Западу об Украине

Первейшая задача Североатлантического альянса по войне России против Украины – чтобы агрессор не победил, потому что тогда у диктатора РФ Владимира Путина "будет подтверждение, что насилие работает, – и другие соседние страны могут быть следующими". Об этом, выступая перед Лигой рабочей молодежи (AUF) на норвежском острове Утойя, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, "в наших интересах, чтобы Путин не преуспел в своих амбициях по Украине".

"Мир, в котором урок для Путина состоит в том, что он получает то, что хочет, применяя военную силу, также является для нас более опасным миром", – объяснил генсек Альянса.

Столтенберг отметил, что идет "жестокая и кровавая война на истощение", и Запад должен оставаться несгибаемым в поддержке Украины. Он отметил, что союзники платят цену за это, получая инфляцию и другие издержки.

"Но помните – цена, которую мы платим, может измеряться деньгами. Цена, которую платит Украина, измеряется человеческими жизнями. Каждый день сотни убитых или раненых. <...> Мы несем моральную ответственность за их поддержку. Это независимая страна с населением более 40 млн, которая несправедливо подвергается жестокой агрессивной войне. Мы не можем быть равнодушны к этому", – подчеркнул он.





2 августа Столтенберг поговорил с Зеленским и заявил, что НАТО стоит оказывать больше помощи Украине.