Берлин разбудил взрыв склада боеприпасов. Причина неизвестна

Ночью 4 августа в районе Груневальд на западе Берлина на складе, где среди прочего хранятся боеприпасы и пиротехника, прогремел взрыв и начался сильный пожар, который охватил полтора гектара. Долгое время пожарные не могли приступить к ликвидации возгорания из-за продолжающихся взрывов и разлетающихся осколков, пишет Deutsche Welle.

Засуха и жара, который стоят в Берлине уже несколько дней, затрудняют тушение пожара.

По данным источника LIGA.net в германской столице, взрыв прогремел около 03:30 утра, разбудив людей даже на севере города.

Клубы дыма поднимаются над лесом в районе Целендорф, до ближайших домов – около 2 км. Спасатели утверждают, что им ничего не угрожает. Сообщений о раненых и погибших нет.

Источник сообщал, что пожарные вертолеты с водой летали еще около 14:00 по киевскому времени. По состоянию на 15:30 огонь не взят под контроль.

Помимо коммунальных служб, на месте работают спецподразделения бундесвера. Перекрыта часть автодорог и приостановлено движение региональных поездов в западном направлении.

В полиции пока не могут назвать причину взрыва.



