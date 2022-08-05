Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
37.28
USD
36.57
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
4 августа 22, 16:29
Берлин разбудил взрыв склада боеприпасов. Причина неизвестна
взрыв склада боеприпасов
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Засуха и жара, который стоят в Берлине уже несколько дней, затрудняют тушение пожара

Ночью 4 августа в районе Груневальд на западе Берлина на складе, где среди прочего хранятся боеприпасы и пиротехника, прогремел взрыв и начался сильный пожар, который охватил полтора гектара. Долгое время пожарные не могли приступить к ликвидации возгорания из-за продолжающихся взрывов и разлетающихся осколков, пишет Deutsche Welle.

Засуха и жара, который стоят в Берлине уже несколько дней, затрудняют тушение пожара.

По данным источника LIGA.net в германской столице, взрыв прогремел около 03:30 утра, разбудив людей даже на севере города.

Клубы дыма поднимаются над лесом в районе Целендорф, до ближайших домов – около 2 км. Спасатели утверждают, что им ничего не угрожает. Сообщений о раненых и погибших нет.

Источник сообщал, что пожарные вертолеты с водой летали еще около 14:00 по киевскому времени. По состоянию на 15:30 огонь не взят под контроль.

Помимо коммунальных служб, на месте работают спецподразделения бундесвера. Перекрыта часть автодорог и приостановлено движение региональных поездов в западном направлении.

В полиции пока не могут назвать причину взрыва.


В прошлом году Чехия обвинила сотрудников ГРУ РФ во взрывах на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Болгария подозревает российскую разведку. 31 июля 2022 года в Болгарии снова произошел взрыв на складе боеприпасов оружейного барона Гебрева.

Видео: Welt
liga.net
Ещё по теме:
Нормандский формат. В МИД Франции обвинили Лаврова во лжи
"Выпал из окна" еще один сторонник агрессии против Украины
Появились подробности визита главы ЦРУ в Киев и Берлин
Переговоры продолжатся в Берлине. Ермак об итогах Нормандии
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Скандал с докладом Amnesty International
noimageЕС ввел новые санкции против Януковича и его сына
noimageГенсек НАТО обратился к Западу об Украине
noimageРоссия пугает Запад возможностью ядерной аварии – ISW
Лента новостей