Bellingcat идентифицировали россиянина, пытавшего пленного

На видео истязаний и казни украинского военнопленного, которое появилось 28 июля в российских и затем в международных пабликах, главным палачом был тувинец Очур-Суге Монгуш. Расследовательская группа Bellingcat и российское издание The Insider утверждают, что установили его с максимально высокой достоверностью.

Bellingcat удалось установить, что заснятые на видео издевательства над военнопленным происходили на территории санатория "Приволье" в Луганской области, и что в пытках участвовали боевики из батальона "Ахмат".

В публикации подробно излагается, как расследователи выявляли Монгуша по его присутствию на других видео из Украины (в том числе снятых профессиональными российскими пропагандистами) и по следам, которые он оставил в социальных сетях. Они сумели установить номер его телефона и связались с ним напрямую.

По словам авторов публикации, Монгуш пытался отрицать свою причастность к конкретному видео и к участию в боевых действиях, однако при этом "путался в показаниях".

Расследователи пишут, что до разговора с Монгушем они точно установили, что человек на видео с батальоном "Ахмат", которое было сделано пропагандистами RT на заводе "Азот" – тот же, кто фигурирует на видео с пытками, и что очень похожий на этого истязателя человек по фамилии Монгуш воевал в "Ахмате". Во время телефонного разговора Монгуш отрицал, что участововал в пытках, но проговорился, что человек в шляпе на видео с территории завода "Азот" – это действительно он.