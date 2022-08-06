Путин и Эрдоган говорили о Сирии, Ливии и терроризме

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и российский диктатор Владимир Путин по итогам сегодняшней встречи в Сочи заявили о желании "развивать двусторонние отношения" и "действовать солидарно для борьбы с террористическими группами". Об этом сообщает Anadolu.

На переговорах в контексте соглашения о деблокаде украинских портов обсуждался экспорт в Россию сырья, которое необходимо для производства в РФ удобрений и зерна.

Также Турция и Россия "подчеркнули важность политического процесса для достижения прочной стабильности в Сирии и подтвердили решимость действовать солидарно для борьбы с террористическими группами".

Они также подтвердили, что сохраняют приверженность "суверенитету, территориальной целостности и национальному единству Ливии".