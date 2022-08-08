Премьер Эстонии назвала причину войны в Украине

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что одной из главных причин войны в Украине является безнаказанность преступлений коммунистического режима. Об этом Каллас сообщила на церемонии получения Европейской премии политической культуры в Швейцарии, передает издание ERR.

По ее словам, российский диктатор Владимир Путин рассчитывает на безнаказанность, поэтому нужно сделать все возможное, чтобы привлечь Кремль к ответственности за его преступления на территории Украины.

Она добавила, что в дополнение к расследованию военных преступлений необходимо создать специальный международный трибунал.

Каллас также отметила, что, если не противостоять агрессии России, то это будет приглашением продолжить ее в другом месте.

"На карту поставлена судьба не только одной суверенной и храброй европейской нации. Весь порядок, основанный на правилах, находится под ударом. Если агрессия где-то окупает себя, то это приглашение продолжить ее в другом месте", – сказала Каллас.