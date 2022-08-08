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7 августа 22, 20:52
Премьер Эстонии назвала причину войны в Украине
Кая Каллас
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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что одной из главных причин войны в Украине является безнаказанность преступлений коммунистического режима

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что одной из главных причин войны в Украине является безнаказанность преступлений коммунистического режима. Об этом Каллас сообщила на церемонии получения Европейской премии политической культуры в Швейцарии, передает издание ERR.

По ее словам, российский диктатор Владимир Путин рассчитывает на безнаказанность, поэтому нужно сделать все возможное, чтобы привлечь Кремль к ответственности за его преступления на территории Украины.

Она добавила, что в дополнение к расследованию военных преступлений необходимо создать специальный международный трибунал.

Каллас также отметила, что, если не противостоять агрессии России, то это будет приглашением продолжить ее в другом месте. 

"На карту поставлена судьба не только одной суверенной и храброй европейской нации. Весь порядок, основанный на правилах, находится под ударом. Если агрессия где-то окупает себя, то это приглашение продолжить ее в другом месте", – сказала Каллас.

В июне премьер Эстонии раскритиковала план обороны НАТО для стран Балтии в случае вторжения РФ, поскольку Россия может стереть Эстонию с лица земли, прежде чем союзники ее отвоюют. Генсекретарь НАТО ответил на опасения премьера Эстонии, что россияне не смогут захватить Таллин.
liga.net
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