Гутерриш о риске ядерной войны

Полномасштабная война РФ против Украины "может затянуться", а если российские оккупанты применят ядерное оружие, "то, скорее всего, уже не будет никакой ООН, чтобы как-то на это отреагировать". Такие соображения озвучил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь Организации Антониу Гутерриш.

Он называл происходящее "войной в Украине" и не упоминал, что это Россия ведет захватническую тотальную войну на уничтожение народа и государства.

Гутерриш убежден, что ядерная война "уничтожит всю планету". Он призвал страны, у которых есть ядерные бомбы, поклясться, что они никогда их не применят первыми, и тем более не будут угрожать этим странам, не обладающим ядерным оружием.

"Если бы не ядерное оружие, война в Украине была бы гораздо менее опасной", – сказал он, не уточняя, кто с ядерным оружием угрожает миру.

По мнению генсека ООН, риск ядерной конфронтации снова возник спустя несколько десятилетий после холодной войны. Даже намеки на применение ядерного оружия недопустимы, считает он.

Реагируя на российские обстрелы крупнейшей в Европе Запорожской АЭС, Гутерриш назвал такие атаки "самоубийством".

По словам генсека ООН, проблема переговоров между Россией и Украиной заключается в том, что сейчас их "невозможно примирить".





В Киеве убеждены, что РФ начинает угрожать ядерным оружием, когда у нее проблемы на поле боя.

