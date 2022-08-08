Петро стал президентом Колумбии

62-летний бывший партизан левой повстанческой группировки М-19, который затем два года "отсидел" в тюрьме в 1980-х, Густаво Петро был приведен к присяге как новый президент Колумбии. Financial Times пишет, что это, "вероятно, будет самое левое правительство в истории страны".

Он принес присягу на площади Пласа-де-Боливар в Боготе напротив Дворца правосудия. В 1985 году, когда Петро был в тюрьме, городская группа партизан, к которой он принадлежал, штурмовала этот дворец: погибли около 100 человек, когда армия пыталась отвоевать его.

Впоследствии он отказался от вооруженной борьбы, работал дипломатом в Бельгии и был мэром Боготы.

В отличие от предыдущих передач власти, на площадь были допущены тысячи людей. В выступлении Петро заявил, что Колумбия "нуждается в капремонте" после десятилетий кровавого гражданского конфликта.

Его соратница Франсия Маркес также была приведена к присяге в качестве первого чернокожего вице-президента Колумбии. Она родилась в нищете на охваченном насилием юго-западе страны, была экоактивисткой.

Петро обещал провести земельную и налоговую реформы, остановить разведку нефти и газа, профинансировать всеобщий доступ к здравоохранению и высшему образованию, ввести налог на богатство, принять чрезвычайную программу по борьбе с голодом, бороться с коррупцией в армии и общественной жизни, сделать ставку на возобновляемые энергоносители, а также выполнить мирное соглашение 2016 года с Революционными вооруженными силами Колумбии (FARC) – леворадикальной повстанческой экстремистской группировкой. Он заявил о готовности вести переговоры и с Национальной освободительной армией (ELN), еще одной левой повстанческой группировкой.

Колумбия является второй по численности населения страной Южной Америки и крупнейшим в мире производителем кокаина; этот наркотик продолжает финансировать вооруженные группировки по всей стране. Новый президент заявил, что "пришло время принять новую международную конвенцию, которая признает, что война с наркотиками потерпела поражение, усилила мафию и ослабила государства".

Издание отмечает, что венесуэльский диктатор Николас Мадуро не был приглашен, несмотря на то, что Каракас и Богота были готовы перезагрузить холодные отношения.