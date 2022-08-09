Польша: ЕС нужна реформа

Евросоюзу нужна глубокая реформа, которая вернула бы общее благо и равенство на первое место в принципах, потому что сейчас в ЕС "формальная демократия и де-факто олигархия, где власть – в руках сильнейших", например, Германии и Франции. Об этом в авторской колонке для The Spectator написал польский премьер Матеуш Моравецкий.

По его мнению, ЕС сталкивается с растущими недостатками в соблюдении свободы и равенства всех членов.

"Мы все чаще слышим, что не единогласие, а большинство должно решать будущее общества. Уход от принципа единогласия приближает нас к модели, в которой более сильные и большие доминируют над более слабыми и меньшими. <...> Каждая страна должна быть равной, но политическая практика показала, что голоса Германии и Франции важнее всего", – посетовал Моравецкий.

При этом, пишет министр, звучат голоса, предлагающие отменить правило единогласия, "чтобы действия ЕС еще больше, чем раньше, зависели от решений Германии".

Польский премьер аргументировал, что "это плохая идея", если бы в последние годы Европа поступала так, как хотела Германия.

"Если бы вся Европа последовала за Германией, не только по СП-1, но и по СП-2, зависимость от российского газа, путинского инструмента шантажа, была бы почти необратимой. Если бы Европа приняла предложение Германии в июне 2021-го о саммите ЕС-РФ, Путин, вероятно, был бы признан полноправным партнером и получил бы гарантию, что ЕС не предпримет никаких реальных действий в защиту Украины, а санкции могли быть сняты", – написал он, добавив и об оружии ФРГ для Украины.

Защиту ЕС от "тирании большинства" обеспечивает принцип единогласия, сделал он вывод. Моравецкий признаёт: поиски компромисса между 27 странами "иногда могут вызывать разочарование", и компромисс может не удовлетворить всех в полной мере.

"Однако это гарантирует, что каждый голос будет услышан, а принятое решение будет соответствовать минимальным ожиданиям каждого государства-члена", – подчеркнул автор статьи.





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