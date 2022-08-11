Министр обороны Великобритании о взрывах в Новофедоровке

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес не считает правдоподобными российскую версию взрывов на авиабазе оккупантов в Новофедоровке в Крыму. Об этом он сказал журналистам BBC.
Уоллес сказал, что Британия еще не установила причины взрывов на российской авиабазе в Крыму 9 августа, но точно не считает правдоподобными объяснения России.
"Такое определенно не происходит из-за окурка", – сказал министр.
В то же время он считает "маловероятным", что взрывы в Новофедоровке могли быть результатом применения оружия, которое Запад передал Украине.
Уоллес отметил, что так или иначе российская военная авиабаза в Крыму является совершенно законной целью для ударов ВСУ.9 августа во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы в районе российской авиабазы "Саки-4" в Новофедоровке.