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11 августа 22, 08:35
Конечно, это учения:На аэродроме в Беларуси взрывы и вспышки
Беларускі Гаюн
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До границы Украины от аэродрома в Гомельской области – всего 28 км

Отслеживающая военную активность в Беларуси OSINT-группа Беларускі Гаюн вскоре после полуночи 11 августа сообщила о "взрывах и вспышках" в районе аэродрома Зябровка, который режим диктатора Александра Лукашенко отдал под контроль РФ. Украинское Минобороны хранит по этому поводу молчание.

"Информацию о вспышках подтверждают сразу несколько источников. По разным данным, начиная с 00:30 было не меньше восьми вспышек", – пишут в группе.

О взрывах пишет и другая OSINT-группа Flagshtok: "С 00:25 по 00:32 были слышны взрывы, ощущалась [ударная] волна, пару раз через сплошную облачность [были видны] световые проблески. Направление — зябровский аэродром".

OSINT-расследователи пишут, что ранее военные Беларуси анонсировали учения войск ПВО и ВВС с боевой стрельбой ("в этих зонах могут проводиться тренировки по работе или уничтожению БПЛА"), и связано ли это с событиями в районе Зябровки — неизвестно.

До границы Украины от аэродрома в Гомельской области – всего 28 км.

Советник главы Минобороны Алексей Копытько ночью сыронизировал: "На аэродроме Зябровка проходят ранее неоднократно анонсированные пюрером (ироничное название "фюрера" Лукашенко в соцсетях. — Прим. ред.) учения ПВО и ВВС. Любые хлопки и т.п. – исключительно в рамках этих учений".

Ранее он в том же духе комментировал и взрывы на аэродроме в Новофедоровке (Крым).

ОБНОВЛЕНО в 08:05. Утром 11 августа МО Беларуси заявило, что "10 августа, около 23:00, во время контрольного пробега одной из единиц техники после проведенной замены двигателя произошло ее возгорание. Пострадавших нет".

ГУР считает, что армия России может вернуться в Беларусь за две-три недели. В начале августа на Волыни отрапортовали, что приготовили план эвакуации населения на случай наступления из Беларуси.
liga.net
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