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11 августа 22, 09:00
Замом генсека ООН по-прежнему является россиянин
ООН
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Кшиштоф Щерский сообщил, что обсуждений об исключении РФ из Организации как не было, так и нет

Постоянный представитель Польши при Организации Объединенных Наций Кшиштоф Щерский вслед за официальным Киевом обратил внимание на ситуацию, когда гражданин страны-оккупанта России Владимир Воронков по-прежнему является главой контртеррористического управления и заместителем генсека Организации. Об этом он сказал на канале Polsat.

10 августа советник главы ОП Михаил Подоляк обратил внимание на Воронкова в ООН и поинтересовался: "Что дальше? Борьбу с наркотрафиком возглавит Эль Чапо?"

Щерский подчеркнул: тот факт, что, невзирая на все действия России, Воронков еще на этой должности, четко показывает – "Россия все еще имеет полные права в ООН".

"Возмутительно, что такой человек до сих пор является представителем в этом органе", – сказал постпред Польши.

Дипломат добавил, что обсуждений об исключении РФ из Организации как не было, так и нет, и потому "у Кремля много инструментов для работы, в том числе и ООН".

По его мнению, "Россия неплохо обыгрывает Европу и США" на площадке ООН, так как имеет возможность ветировать все резолюции об Украине и заручается поддержкой различных африканских стран, где Москва исторически имеет влияние.

Посол США при ООН Томас-Гринфилд считает, что  не хочет завершать войну путем переговоров. Украина требует от ООН выполнить свои обязательства и направить инспекцию в Еленовку.
liga.net
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