Глава МАГАТЭ требует допустить экспертов на Запорожскую АЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал Совет безопасности ООН содействовать доступу группы экспертов МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию, которую Россия оккупировала в начале марта. Об этом Гросси заявил во время заседания Совбеза ООН, посвященного ситуации на ЗАЭС.

Гросси выразил готовность лично возглавить миссию МАГАТЭ на ЗАЭС.

"Я прошу обе стороны сотрудничать с МАГАТЭ и допустить миссию к Запорожской АЭС как можно скорее", – заявил Гросси.

США также призвали обеспечить экспертам МАГАТЭ доступ на ЗАЭС.

Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс заявила, что Россия должна прекратить все операции возле ЗАЭС, вернуть Запорожье и вывести войска из Украины.

Она отметила, что США известно о жестоком обращении российских оккупантов с украинскими сотрудниками АЭС.

"Украинский персонал должен иметь возможность выполнять свои важные задачи, не подвергаясь давлению российских солдат", – сказала Дженкинс.

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что единственный способ устранить ядерную угрозу на Запорожской АЭС – это вывести российские войска и вернуть контроль Украины над станцией.

Кислица подчеркнул, что Россия совершает опасные провокации на ЗАЭС, разместив там свою военную технику, из которой обстреливает украинские города вдоль Днепра.