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12 августа 22, 11:19
Глава МАГАТЭ требует допустить экспертов на Запорожскую АЭС
Запорожская АЭС
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На заседании Совбеза ООН США призвали обеспечить экспертам МАГАТЭ доступ на Запорожскую АЭС, вернуть Запорожье и вывести войска из Украины

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал Совет безопасности ООН содействовать доступу группы экспертов МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию, которую Россия оккупировала в начале марта. Об этом Гросси заявил во время заседания Совбеза ООН, посвященного ситуации на ЗАЭС.

Гросси выразил готовность лично возглавить миссию МАГАТЭ на ЗАЭС.

"Я прошу обе стороны сотрудничать с МАГАТЭ и допустить миссию к Запорожской АЭС как можно скорее", – заявил Гросси.

США также призвали обеспечить экспертам МАГАТЭ доступ на ЗАЭС.

Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс заявила, что Россия должна прекратить все операции возле ЗАЭС, вернуть Запорожье и вывести войска из Украины.

Она отметила, что США известно о жестоком обращении российских оккупантов с украинскими сотрудниками АЭС.

"Украинский персонал должен иметь возможность выполнять свои важные задачи, не подвергаясь давлению российских солдат", – сказала Дженкинс.

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что единственный способ устранить ядерную угрозу на Запорожской АЭС – это вывести российские войска и вернуть контроль Украины над станцией.

Кислица подчеркнул, что Россия совершает опасные провокации на ЗАЭС, разместив там свою военную технику, из которой обстреливает украинские города вдоль Днепра.
liga.net
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