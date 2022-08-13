Посол Германии про Шредера: Он давно на зарплате у Путина

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен высказалась насчет экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера и немецких "интеллектуалов", которые предлагали склонить Украину к капитуляции перед РФ. Об этом она сообщила в интервью Укринформу.

По ее словам, Шредер своими заявлениями о том, что российский диктатор Владимир Путин "готов к переговорам" с Украиной, возмутил многих немцев. Она заявила, что "уже давно очевидно, кто ему платит".

"СДПГ начала процесс исключения Шредера из своих рядов, они еще не успели этого сделать, но это не конец этой истории. Шредер так явно работает на зарплате у Путина, что чем больше он говорит, тем меньше люди понимают, зачем он это делает, потому что нам действительно за это стыдно", — сказала дипломат.

Фельдгузен заявила, что письма немецких "интеллектуалов", где последние предлагали склонить Украину к капитуляции являются позицией немецкого меньшинства.

"Это не изменит общей позиции и нашего общества, которое действительно показало, насколько оно стремилось помочь Украине, и нашему правительству, которое, в отличие от других европейских правительств, очень устойчиво и имеет значительное большинство в парламенте. Так что я не вижу возможности изменения нашей позиции", — резюмировала посол.





В желание Путина переговоров не верят, напомнили о Лаврове. Ранее МИД назвал уловкой для срыва контрнаступления ВСУ жалобы Лаврова, что Украина не хочет переговоров.

