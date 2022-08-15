Заявление 42 стран: Россия обязана вывести войска из Украины

Россия обязана немедленно вывести войска с Запорожской АЭС, из ее ближайших окрестностей и из всей Украины, сказано в опубликованном сегодня совместном заявлении 42 стран и Европейского Союза.

Заявление сделано от имени Австралии, Австрии, Бельгии, Болгарии, Канады, Хорватии, Кипра, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Грузии, Германии, Греции, Венгрии, Исландии, Ирландии, Италии, Японии, Латвии, Лихтенштейна, Литвы, Люксембурга, Мальты, Черногории, Нидерландов, Новой Зеландии, Северной Македонии, Норвегии, Польши, Португалии, Республики Корея, Республики Молдова, Румынии, Словакии, Словении, Испании, Швеции, Турции, Великобритании, США и Европейского Союза.

В тексте заявления сказано, что "неспровоцированная и необоснованная агрессивная война Российской Федерации против Украины, суверенной страны, является грубым нарушением международного права, в том числе Устава ООН".

Страны-подписанты заявления решительно поддерживают семь основных принципов ядерной безопасности, изложенных Генеральным директором МАГАТЭ Гросси, и подчеркивают, что "контроль России над Запорожской АЭС, крупнейшей атомной электростанцией в Европе, представляет большую угрозу для этих принципов", а также что "размещение российского военного персонала и вооружений на ядерном объекте неприемлемо и нарушает принципы безопасности, защиты и гарантий, которые обязались соблюдать все члены МАГАТЭ".

Также указано, что "присутствие российских вооруженных сил на Запорожской АЭС не позволяет оператору и украинским властям выполнять свои обязательства по ядерной и радиационной безопасности в соответствии с международными конвенциями и нормами безопасности МАГАТЭ, а также препятствует выполнению МАГАТЭ своего мандата".

"Мы призываем Российскую Федерацию немедленно вывести вооруженные силы и весь другой неуполномоченный персонал с Запорожской АЭС, ее ближайших окрестностей и из всей Украины, чтобы оператор и украинские власти могли возобновить свои суверенные обязанности в пределах международно признанных границ Украины и легитимный операционный персонал мог выполнять свои обязанности без постороннего вмешательства, угроз или неприемлемо тяжелых условий труда", – сказано в заявлении. Подчеркивается, что это также позволит МАГАТЭ "проводить проверку в соответствии с обязательствами Украины по ее гарантиям в безопасных условиях и своевременно".

Страны-подписанты полностью поддерживают работу МАГАТЭ по оказанию помощи Украине в области ядерной безопасности, физической безопасности и осуществления гарантий в ходе агрессивной войны России против Украины.

Заявление напоминает, что "вторжение России и ее присутствие на ядерных объектах Украины значительно повышают риск ядерных инцидентов и аварий".

Международное сообщество решительно осуждает "использование Россией дезинформации для оправдания своих незаконных действий в Украине" и считает, что "Россия должна нести полную ответственность за свои незаконные действия в Украине".

12 августа глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Россия должна немедленно вернуть Украине контроль над Запорожской АЭС и полностью вывести оттуда свои войска.





14 августа войска РФ снова обстреляли временно оккупированный Энергодар Запорожской области, в результате чего погиб работник Запорожской АЭС.