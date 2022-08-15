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15 августа 22, 17:16
Дуда: Россия нарушила большое табу, напав на Украину
Анджей Дуда
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Президент Польши обвинил российские государства в нарушении нормы международного порядка, действовавшей со времен Второй мировой войны

Президент Польши Анджей Дуда назвал российское вторжение нарушением "большого табу", действовавшего со времен Второй мировой войны. Об этом он сказал во время выступления в рамках празднования Войска Польского.

"Россия и российский режим нарушили большое табу, которое было жесткой границей безопасности со времен Второй мировой войны, что ни одно большое государство не нападает на другую страну, чтобы лишить свободы и независимости, чтобы вернуть землю, подвергнуть сомнению существование государства и нации", — цитирует Дуду RMF24.

Он заявил, что масштабы российской прямой агрессии против независимой и суверенной демократической Украины было трудно спрогнозировать.

"Я совершенно не сомневаюсь, что это превзошло ожидания некоторых, а для кого-то стало полной неожиданностью", – заявил президент Польши.

Дуда поблагодарил за помощь, которую оказывают Украине и ее гражданам поляки. По его словам, Украина защищает не только свою землю, но и потенциально Польшу и остальную Европу. "Это фактически оборона безопасности Республики Польша", – подчеркнул он.

Польский президент также подчеркнул необходимость, не жалея усилий и ресурсов, обеспечить польскую армию лучшей и современной техникой. Оснащение армии позволит Польше иметь потенциал, которого боялись бы потенциальные агрессоры.

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный поздравил Польшу с Днем Войска Польского, обратившись к ним по-польски. Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак считает, что помогать Украине – польский долг.
liga.net
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