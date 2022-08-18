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18 августа 22, 09:56
В США призывают Байдена дать Украине ATACMS. Госдеп ответил
HIMARS
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Подписанты обращения к Байдену считают, что война в Украине достигла решающего момента и что на карту поставлены жизненно важные интересы США

В США почти 20 военных экспертов, специалистов по национальной безопасности и дипломатов призвали администрацию президента Джо Байдена предоставить Украине оружие большой дальности для противостояния России, в частности, ракеты ATACMS. Заявление экспертов опубликовано в издании The Hill.

Спикер Госдепа США Нед Прайс на брифинге ответил на этот призыв и сказал, что на каждом этапе войны помощь США Украине была адаптирована к положению на фронте.

Подписанты заявления считают, что война в Украине достигла решающего момента и что на карту поставлены жизненно важные интересы США.

По их мнению, администрация Байдена проявляет чрезмерную осторожность в стремлении избежать провоцирования российской эскалации – ядерной войны или третьей мировой войны. 

"Пока российские войска пытаются перегруппироваться на востоке и предотвратить попытки Украины отбить Херсон на юге, настало время для союзников Украины сделать все возможное, предоставив ей средства, необходимые для победы", – говорится в заявлении экспертов.

Подписанты заявления уверены, что при наличии необходимого оружия и экономической помощи Украина может победить Россию.

Они заявили, что Украине нужны дальнобойные огневые средства, чтобы сорвать наступление России, в том числе уничтожить российские запасы горючего и боеприпасов.

"Это означает, что США должны отправить боеприпасы ATACMS для HIMARS, с дальностью 300 км, необходимые для поражения российских военных целей в любой точке Украины, включая оккупированный Крым", – настаивают эксперты. 

Они добавили, что Украина нуждается в постоянном пополнении запасов боеприпасов и запчастей для артиллерийских платформ, а также больше средств противовоздушной обороны малой и средней дальности для противодействия российским воздушным и ракетным атакам.

Среди подписавших заявление отставные высокопоставленные военные и дипломаты, в частности: генерал Филип Бридлав, бывший посол США в Украине Уильям Тейлор и экс-замгенсека НАТО и посол в РФ Александр Вершбоу.

Представитель Госдепа в ответ на просьбу прокомментировать этот призыв заявил, что США продолжат предоставлять все доступные им ресурсы украинским партнерам, чтобы они могли продолжать защищать свою страну, демократию и свободу.

Он подчеркнул, что на каждом этапе войны США адаптировали свою помощь Украине в соответствии с ситуацией, давая именно то оружие, которое было наиболее необходимо в конкретной ситуации.

Что касается упрека в чрезмерной осторожности и опасениях начала третьей мировой войны, Прайс сказал, что США дают Украине оружие для самообороны, но распространение войны "за пределы Украины шире в Европу или потенциальное приведение России к конфликту с НАТО и США" – не в интересах Украины, НАТО, Европы и США.
liga.net
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