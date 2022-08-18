Эрдоган будет говорить с Зеленским о переговорах с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече во Львове будет обсуждать с президентом Владимиром Зеленским возможность прямых переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщает турецкий канал CNN Turk.

Издание сообщило, что якобы накануне саммита Зеленского, Эрдогана и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша во Львове "наблюдается, что Россия готова смягчать свою жесткую позицию" в вопросе прямых переговоров главы Кремля и украинского президента.

Журналисты заявили со ссылкой на неназванные источники в РФ о том, что Путин якобы намекнул на переговорах с Эрдоганом 5 августа, что может встретиться с Зеленским.

"Теперь, чтобы остановить войну, российская сторона заявила: "Во-первых, лидеры могут обсудить и определить дорожную карту. Затем делегации могут начать работу по воплощению этой дорожной карты в жизнь", — отметили на канале.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что Россия не пойдет на реальные переговоры, пока не потерпит военное поражение в Украине.





Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что в медиа преувеличили роль российского олигарха Романа Абрамовича в переговорах между Украиной и Россией.





Подоляк заявлял, что на сегодняшний день переговоры с Россией будут означать поражение для Украины и Европы.

