После долгой паузы Макрон опять позвонил Путину

Президент Франции Эмманюэль Макрон впервые с конца мая созвонился с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

Макрон "подчеркнул обеспокоенность рисками, связанными с ситуацией на Запорожской АЭС", и высказался в пользу того, чтобы эксперты МАГАТЭ прибыли на станцию "как можно скорее".

В сообщении сказано, что Путин эту идею поддержал и что переговоры на эту тему будут продолжены после обсуждения в технических группах и до развертывания миссии.

Пресс-служба Кремля подчеркнула, что звонок состоялся по инициативе французского лидера.

В Кремле сообщили, что Макрон впервые за долгое время позвонил Путину, и в ходе разговора они "отметили важность" скорейшего направления на Запорожскую АЭС миссии МАГАТЭ, которая "смогла бы оценить реальную обстановку". Путин заявил, что якобы готов "оказать содействие".

При этом вчера Россия отказала генсеку ООН в создании демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС.

Также кремлевская пресс-служба пишет, что Путин напомнил Макрону о приглашении экспертов ООН и Красного Креста посетить место теракта против украинских военнопленных в Еленовке, хотя российские оккупанты сами же их туда не пускают.





В июне Макрон заявил, что продолжит контактировать с Путиным, несмотря на то что его критикуют за частые звонки в Москву.





Сегодня о намерениях поговорить с Путиным из-за ситуации на Запорожской АЭС заявил президент Турции Реджеп Эрдоган.