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20 августа 22, 15:01
Российский дипломат в Вене призвал к уничтожению украинцев
Российский дипломат
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Российский дипломат в Вене публично призвал к уничтожению украинцев

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов ответил в Twitter на пост президента Владимира Зеленского призывом "не щадить украинское население".

Ульянов написал "No mercy to the Ukrainian population!" (то есть, "Никакой пощады украинскому населению!") в ответ на пост Зеленского с благодарностью Джо Байдену за очередной транш военной помощи.

Ульянов затем удалил пост, но его успели зафиксировать скриншотами и его копия есть в веб-архиве.    

После возникшего резонанса Ульянов опубликовал разъяснения, что он якобы имел в виду "беспощадность" США и Зеленского по отношению к украинцам. 

В мае СБУ разоблачила 900 военных армии РФ, причастных к пыткам украинцев. В начале августа глава МО Резников заявил, что "нужна демонстрация наказания оккупантов – неотвратимого и без срока давности". 

7 августа Офис генпрокурора сообщил, что Украина расследует почти 26 000 вероятных военных преступлений, совершенных после вторжения России 24 февраля. 

15 августа российские медиа опубликовали интервью с военными РФ Фролкиным, Даниловым, Глотовым и Шепеленко, которые рассказали, как они грабили и убивали мирных жителей в Украине.
liga.net
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