Российский дипломат в Вене призвал к уничтожению украинцев

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов ответил в Twitter на пост президента Владимира Зеленского призывом "не щадить украинское население".
Ульянов написал "No mercy to the Ukrainian population!" (то есть, "Никакой пощады украинскому населению!") в ответ на пост Зеленского с благодарностью Джо Байдену за очередной транш военной помощи.
Ульянов затем удалил пост, но его успели зафиксировать скриншотами и его копия есть в веб-архиве.
После возникшего резонанса Ульянов опубликовал разъяснения, что он якобы имел в виду "беспощадность" США и Зеленского по отношению к украинцам.В мае СБУ разоблачила 900 военных армии РФ, причастных к пыткам украинцев. В начале августа глава МО Резников заявил, что "нужна демонстрация наказания оккупантов – неотвратимого и без срока давности".