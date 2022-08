Российский дипломат в Вене призвал к уничтожению украинцев

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов ответил в Twitter на пост президента Владимира Зеленского призывом "не щадить украинское население".

Ульянов написал "No mercy to the Ukrainian population!" (то есть, "Никакой пощады украинскому населению!") в ответ на пост Зеленского с благодарностью Джо Байдену за очередной транш военной помощи.

Ульянов затем удалил пост, но его успели зафиксировать скриншотами и его копия есть в веб-архиве.

После возникшего резонанса Ульянов опубликовал разъяснения, что он якобы имел в виду "беспощадность" США и Зеленского по отношению к украинцам.





7 августа Офис генпрокурора сообщил, что Украина расследует почти 26 000 вероятных военных преступлений, совершенных после вторжения России 24 февраля.





15 августа российские медиа опубликовали интервью с военными РФ Фролкиным, Даниловым, Глотовым и Шепеленко, которые рассказали, как они грабили и убивали мирных жителей в Украине.