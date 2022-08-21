Китай і США готують стратегічну угоду про долю Росії

Російський опозиціонер, юрист та адвокат Марк Фейгін в ефірі ТСН розповів, про що існує домовленість між Китаєм і США щодо долі Росії.





За його словами, Пекін з Вашингтоном готують велику стратегічну угоду щодо можливого обміну взаємних інтересів щодо Росії.





"Ми ж це бачили після візиту Пелосі та напередодні нього. За два дні із президентом Китаю розмовляв Байден. Це витоки, які йдуть у західній пресі. Байден дуже схильний домовитися з Пекіном глобально. Не на рівні: "А давайте, ви не атакуватимете Тайвань, а ми з вами домовимось за торговельною угодою". Мені здається, це набагато масштабніша угода, що нагадує чимось Ніксона і Мао, коли домовилися. До речі, архітектором цієї угоди був Кіссінджер. А ось ви подивіться останнє інтерв'ю Кісінджера, де він каже, що з Китаєм треба домовлятися. А як можна з Китаєм домовитися, окрім як не за рахунок Росії", - говорить юрист.





Фейгін наголосив, що Росія послаблюється, Китай зацікавлений у її ослабленні, але не зникненні. Тому що буде васальна територія, "приз Китаю, який йому дістанеться".





"Тому я схильний думати, що саме Росія є предметом розмови. Хіба можна уявити, що розмови Байдена та Сі Цзіньпіна не стосуються війни в Україні. Можна уявити, що Вашингтон не використовуватиме всі важелі, у тому числі відносини з Китаєм для того, щоб посилити тиск на Москву. Я ось не можу собі цього уявити. Враховуючи, що розмови на початку були, я маю на увазі до 24 лютого, що Китай може дати зброю (Росії – ред.), можливість обійти санкції щодо військових постачань, але цього нічого не сталося. Це означає, що майданчик для домовленостей можливий. Є просто офіційна позиція Китаю, він виступає за припинення "конфлікту", угоди, мирні переговори. Від цього вже можна відштовхуватись і розмовляти. Я думаю, що вони на саміті G20 домовилися зустрітися, залишилося трохи (часу - ред.) і на саміті АСЕАН, я не виключаю, що буде, можливо, дві зустрічі, і можливо, візит до Пекіна самого Байдена, я б також цього не виключав", - резюмував він.



