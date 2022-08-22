Посол ЕС о восьмом пакете санкций

Глава представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас уверен, что ЕС удастся договориться о введении восьмого пакета санкций против России. Об этом он сказал на пресс-конференции в воскресенье, пишет Укринформ.
"Я не могу дать вам каких-либо деталей по этому поводу – сообщить, когда и как это произойдет, но я уверен в том, что этого стоит ожидать. И это будет", – сказал посол.
Он намекнул, что работа над восьмым пакетом может активизироваться по истечении периода отпусков.
"Думаю, сейчас нельзя сказать, что в Брюсселе период очень активной работы, но она продолжается, равно как и в государствах-членах, требующих больше санкций. Институты ЕС должны это учитывать, и они это делают", — сказал Маасикас.19 августа Министерство иностранных дел Эстонии заявило, что планирует сделать официальное предложение Еврокомиссии о введении восьмого пакета санкций против России. Ключевым пунктом этого пакета могло бы стать закрытие Шенгенской зоны для граждан России, но пока такой шаг поддерживают только отдельные страны ЕС.