Посол ЕС о восьмом пакете санкций

Глава представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас уверен, что ЕС удастся договориться о введении восьмого пакета санкций против России. Об этом он сказал на пресс-конференции в воскресенье, пишет Укринформ.

"Я не могу дать вам каких-либо деталей по этому поводу – сообщить, когда и как это произойдет, но я уверен в том, что этого стоит ожидать. И это будет", – сказал посол.

Он намекнул, что работа над восьмым пакетом может активизироваться по истечении периода отпусков.

"Думаю, сейчас нельзя сказать, что в Брюсселе период очень активной работы, но она продолжается, равно как и в государствах-членах, требующих больше санкций. Институты ЕС должны это учитывать, и они это делают", — сказал Маасикас.





Седьмой пакет санкций Европейский Союз ввел 21 июля. Поскольку он в основном был направлен на закрытие лазеек для обхода введенных ранее ограничений, этот пакет прозвали "шестым с половиной".





Шестой пакет санкций с по-настоящему серьезным ограничением – нефтяным эмбарго – был введен в начале июня.

