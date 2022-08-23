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22 августа 22, 22:13
Эрдоган хочет организовать встречу Зеленского и Путина
Эрдоган
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Президент Турции заявил, что он хочет посадить Зеленского и Путина за стол переговоров

Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган в понедельник публично подтвердил намерение организовать встречу Владимира Зеленского и Владимира Путина, пишет Анадолу.

"Наша цель – для достижения крепкого мира организовать переговоры между президентами Путиным и Зеленским в Турции", — заявил он.

Эрдоган отметил, что Турция продолжает прилагать усилия для прекращения войны и установления мира в Украине.

18 августа Эрдоган встречался с Зеленским во Львове. Перед встречей турецкий канал CNN Turk сообщил, что Эрдоган во Львове будет обсуждать с Зеленским возможность прямых переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. 
Зеленский заявил, что переговоры с Россией возможны только в том случае, если российские войска покинут территорию Украины.
liga.net
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