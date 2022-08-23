Эрдоган хочет организовать встречу Зеленского и Путина

Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган в понедельник публично подтвердил намерение организовать встречу Владимира Зеленского и Владимира Путина, пишет Анадолу.
"Наша цель – для достижения крепкого мира организовать переговоры между президентами Путиным и Зеленским в Турции", — заявил он.
Эрдоган отметил, что Турция продолжает прилагать усилия для прекращения войны и установления мира в Украине.18 августа Эрдоган встречался с Зеленским во Львове. Перед встречей турецкий канал CNN Turk сообщил, что Эрдоган во Львове будет обсуждать с Зеленским возможность прямых переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.