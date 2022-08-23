Эрдоган хочет организовать встречу Зеленского и Путина

Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган в понедельник публично подтвердил намерение организовать встречу Владимира Зеленского и Владимира Путина, пишет Анадолу.

"Наша цель – для достижения крепкого мира организовать переговоры между президентами Путиным и Зеленским в Турции", — заявил он.

Эрдоган отметил, что Турция продолжает прилагать усилия для прекращения войны и установления мира в Украине.

Зеленский заявил, что переговоры с Россией возможны только в том случае, если российские войска покинут территорию Украины.