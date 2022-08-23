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23 августа 22, 11:37
З вересня будуть нові правила перетину кордону з Польщею
кордон з Польщею
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В Україні на кордоні з Польщею з 1 вересня організація руху транспорту через пункти пропуску проходитиме за новими правилами

Нововведення покликані вирішити проблему довгих черг і тягучок.

Про це передали в прес-службі Державної митної служби України.

Так, в рамках пілотного проекту тимчасово змінять категорії пунктів пропуску українсько-польської ділянки кордону - легковики та вантажівки розведуть по різних ПП.

Зазначається, що в ході двосторонніх зустрічей між представниками митних служб, міністерств інфраструктури і транспорту України та Польщі було погоджено, що рух ТЗ повною масою до 7,5 тонни має скеровуватись на менші пункти пропуску, а саме:

"Устилуг - Зосин", 
"Грушів - Будомеж", 
"Смільниця - Кросценко"
"Угринів - Долгобичув".

Для авто повною масою понад 7,5 тонни будуть відкриті пункти пропуску:

"Рава-Руська - Хребенне";
"Краківець - Корчова";
"Шегині - Медика";
"Ягодин - Дорогуск".

Такий пілотний проект щодо змін в організації руху транспорту триватиме в період з 1 вересня по 30 листопада на всіх пунктах пропуску українсько-польського кордону.

За результатами такого експерименту із порядком організації його можуть перевести вже на постійну основу.
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