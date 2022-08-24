Эрдоган заявил, что Крым должен принадлежать Украине

Война, которая началась 24 февраля 2022 года, должна завершиться справедливым миром на основе территориальной целостности и суверенитета Украины. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на втором саммите Крымской платформы.

"Мы считаем захват Крыма незаконным, неконституционным. Это наша принципиальная позиция – и с моральной, и с юридической точки зрения. Международное право требует, чтобы Крым вернули Украине. Это критически важно для всего региона и для мировой системы безопасности", – заявил Эрдоган.

Он подчеркнул, что война, которая началась 24 февраля 2022 года, должна завершиться справедливым миром на основе территориальной целостности и суверенитета Украины.