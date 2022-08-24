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23 августа 22, 23:16
Эрдоган заявил, что Крым должен принадлежать Украине
Эрдоган
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Принципиальная позиция Турции – захват Крыма незаконный и неконституционный, как с моральной, так и с юридической точки зрения, заявил Эрдоган

Война, которая началась 24 февраля 2022 года, должна завершиться справедливым миром на основе территориальной целостности и суверенитета Украины. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на втором саммите Крымской платформы.

"Мы считаем захват Крыма незаконным, неконституционным. Это наша принципиальная позиция – и с моральной, и с юридической точки зрения. Международное право требует, чтобы Крым вернули Украине. Это критически важно для всего региона и для мировой системы безопасности", – заявил Эрдоган.

Он подчеркнул, что война, которая началась 24 февраля 2022 года, должна завершиться справедливым миром на основе территориальной целостности и суверенитета Украины.

23 августа стартовал второй саммит Крымской платформы. К нему присоединились почти 60 участников и представители еще двух континентов.
liga.net
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