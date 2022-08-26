Лукашенко: Су-35 переоборудовали под ядерное оружие

Белорусский диктатор Александр Лукашенко утверждает, что страна-союзника российских оккупантов переоборудовала свои боевые самолеты для несения российских ракет с ядерными боеголовками. Об этом пишет подконтрольный режиму госресурс Белта.

Самопровозглашенный правитель Беларуси в очередной раз пригрозил Западу, в том числе Украине, что "никакие вертолеты, самолеты, если они пойдут на обострение, их не спасут".

"Мы когда-то с Путиным в Питере заявили, что переоборудуем и белорусские самолеты Су для того, чтобы они могли нести ядерное оружие. Вы что, думаете, мы языком ляпаем? Все готово!", – заверил он.

Речь идет о многофункциональных истребителя Су-35 поколения 4++.

На том же подходе к прессе диктатор страны, с территории которой наносились ракетные удары по Украине из наземных систем, и из воздуха которой наносятся удары и сейчас, заявил, что "лично у меня сложилось очень хорошее и доброе отношение к украинцам. Никакие они не нацики. Нацики – это те, кто сверху, начиная от тех, кто нюхает, пьет и потом вякает с экранов телевизоров".





Минобороны 25 августа ответило Лукашенко на его "поздравление" украинцам: "Желаем воссоединения с Каддафи".



