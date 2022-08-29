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28 августа 22, 17:43
Попытка военного свержения правительства Ливии провалилась
Ливия
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В результате уличных боев в Триполи в субботу, 27 августа, погибли 32 человека и 159 получили ранения

В столице Ливии – Триполи – с начала воскресенья не было слышно стрельбы после вчерашней попытки вооруженного свержения правительства премьер-министра страны Абдулхамида аль-Дбейбы его политическим противником Фатхи Башагой. Об этом говорится в репортаже агентства Reuters.  



На улицы города выехали гражданские автомобили, открылись магазины, люди убирают разбитые стекла и сгоревшие машины. Авиакомпании заявили, что рейсы в аэропорту Триполи выполняются в обычном режиме, что является признаком стабилизации ситуации, отмечают в агентстве.  

По данным Министерства здравоохранения Ливии, в результате вчерашних уличных боев погибли 32 человека и 159 получили ранения. 

Несколько группировок, связанных с Башагой в Триполи, по-видимому, потеряли контроль над территорией внутри столицы в результате боев субботу. Основная военная колонна сторонников Башага, отправившаяся к Триполи, повернула назад, не дойдя до столицы. 

Главный командир поддерживающих Башагу сил Усама Джувейли заявил, что субботние бои были вызваны трениями между вооруженными силами в столице. В комментарии телеканалу "Аль-Ахрар" он добавил, что "не является преступлением" попытка привести к власти правительство, уполномоченное парламентом. 

В агентстве отмечают, что несмотря на затишье, пока нет признаков какого-либо движения к компромиссу между основными политическими лагерями, которые оспаривают право называться легитимным правительством.  

Напомним, 27 августа в столице Ливии начались столкновения вооруженных группировок, есть погибшие.
liga.net
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